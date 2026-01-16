Запуск системы автоматического определения налогового резидентства в России перенесли на конец 2027 года

Запуск системы, которая должна автоматически определять, кто из физлиц является налоговым резидентом РФ, отложен как минимум на два года, сообщает The Bell со ссылкой на материал РБК, доступный только подписчикам издания.

Ранее предполагалось, что систему запустят в конце 2025-го, однако теперь, обратило внимание РБК, в документации фигурирует конец 2027-го и последующие годы.

Опрошенные РБК эксперты предположили, что консолидировать базы данных разных ведомств (налоговой, пограничников и МВД), как это необходимо для автоматического определения резидентства, оказалось технически сложно, а ошибка может привести к неправильным расчетам и, как следствие, судебным тяжбам. Кроме того, в страны россияне могут въезжать по внутреннему паспорту и пока не ясно, сможет ли система отследить такие перемещения без ошибок.

Вопросы, как отмечается, вызвали идеи использовать и косвенные признаки для определения резидентства, например, активность в банковских приложениях из-за рубежа. При этом, как подчеркивали в Минфине, сама по себе геолокация не станет автоматическим основанием для смены статуса.

Автоматически определять, является ли человек налоговым резидентом РФ или нет, планируется в рамках АИС «Налог-3». Предполагается, что система сама будет определять дни пребывания человека в стране на основе данных о пересечении границы. По закону, налоговым резидентом является тот, кто провел в России не меньше 183 дней в 12 следующих подряд месяцев (этот расчетный период может быть любым). От резидентства зависит порядок и размер налогообложения.

Читайте также

Власти хотят обязать банки выявлять россиян, которые живут за границей. Чтобы собрать с них больше налогов Какие именно налоги вырастут? А скрыть, что я не в России, получится? 12 карточек