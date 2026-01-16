Умер основатель Ginza Project Вадим Лапин

Основатель ресторанной группы Ginza Project Вадим Лапин умер в возрасте 62 лет.

Как сообщили в пресс-службе компании, Лапин длительное время лечился от онкологического заболевания.

WIkimedia Commons

После смерти Вадима Лапина управление компанией переходит к его сыну Марку Лапину.

Рестораны Ginza Project появились в Петербурге в начале 2000-х годов. Сейчас в сеть входит более 100 заведений в Петербурге, Москве, Сочи, Ростове-на-Дону и Туле, а также в Лондоне, Баку и Батуми. С 2018 года Ginza развивает гостиничное направление.