Новые «иноагенты»: «Люди Байкала» и TV2 Media, американист Иван Курилла, политолог-востоковед Аркадий Дубнов
Источник: Минюст РФ
Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов», добавив в него издание «Люди Байкала» и медиапроект TV2 Media.
Также в список включены:
- политолог-востоковед Аркадий Дубнов;
- историк-американист Иван Курилла;
- оппозиционный политик Ольга Курносова;
- экономист Максим Миронов;
- правозащитник, глава Школы призывника Алексей Табалов.
По версии Минюста, новые фигуранты реестра «иноагентов» распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, сотрудничали с другими «иноагентами», а также выступали против российского вторжения в Украину.