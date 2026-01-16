Новые «иноагенты»: «Люди Байкала» и TV2 Media, американист Иван Курилла, политолог-востоковед Аркадий Дубнов

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов», добавив в него издание «Люди Байкала» и медиапроект TV2 Media.

Также в список включены:

политолог-востоковед Аркадий Дубнов;

историк-американист Иван Курилла;

оппозиционный политик Ольга Курносова;

экономист Максим Миронов;

правозащитник, глава Школы призывника Алексей Табалов.

По версии Минюста, новые фигуранты реестра «иноагентов» распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, сотрудничали с другими «иноагентами», а также выступали против российского вторжения в Украину.