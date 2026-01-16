Владимир Кехман ушел с поста художественного руководителя Михайловского театра

Трудовой договор художественного руководителя Михайловского театра в Петербурге Владимира Кехмана расторгли по соглашению сторон, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники.

Михайловский театр официально подтвердил в соцсетях уход Кехмана.

Исполняющим обязанности худрука стал Александр Соловьев, который с 2019 года работает в Михайловском театре на должностях главного дирижера и музыкального руководителя.

Владимир Кехман с 2007 года работал в Михайловском театре в должности генерального директора, а в 2015-м стал художественным руководителем. Как режиссер он ставил в театре оперы «Дама с камелиями», «Богема», «Пиковая дама». Кроме того, с 2021 года Кехман занимал пост гендиректора МХАТ имени Горького в Москве.

Летом 2025 года у Кехмана и в МХАТе прошли обыски. По данным ТАСС, тогда же ему предъявили обвинения в растрате при реконструкции сцены МХАТа и отпустили под подписку о невыезде. Позже «Фонтанка» сообщила, что Кехману предъявили обвинение в получении особо крупной взятки. Официально следственные органы об этом не сообщали. В октябре 2025-го новым гендиректором МХАТ имени Горького стала Елена Булукова.

