Директора «Атомстройэкспорта» (входит в состав «Росатома») заподозрили в финансировании ВСУ

Директор по капитальному строительству «Атомстройэкспорта» (компания «Росатома») Михаил Щербак задержан по подозрению в финансировании Вооруженных сил Украины, сообщил близкий к силовикам телеграм-канал Shot.

В пресс-службе «Росатома» подтвердили ТАСС, что Щербака подозревают в финансировании ВСУ.

«В отношении сотрудника АСЭ Михаила Щербака компетентные органы проводят следственные действия, им оказывается необходимое содействие», — передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление госкорпорации.

Официально о задержании Щербака не сообщалось.

До 2007 года Михаил Щербак был заместителем главы администрации закрытого города Саров (Нижегородская область) по архитектуре и градостроительству. Затем он стал работать в нижегородском «Атомэнергопроекте», где, как отмечает «Интерфакс», в круг его обязанностей входила организация строительства атомных электростанций.

«Атомстройэкспорт» входит в инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом», который объединяет ведущие компании атомной отрасли России. У компании есть офисы в Москва, Нижнем Новгороде и филиалы за рубежом.