Россия высылает сотрудника посольства Великобритании. ФСБ утверждает, что он работал на британские спецслужбы под дипломатическим прикрытием

Россия лишила аккредитации сотрудника британского посольства Гарета Самьюэля Дэвиса, которого ФСБ обвинила в работе на спецслужбы Великобритании под прикрытием.

ФСБ утверждает, что Дэвис, который занимал должность второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве, был «незаявленным сотрудником британских спецслужб».

МИД России вызвал временную поверенную в делах Великобритании Дейни Долакию и выразил ей «решительный протест». В российском ведомстве заявили, что лишенный аккредитации Гарет Самьюэль Дэвис должен покинуть страну в течение двух недель и пообещали, что если «Лондон пойдет на эскалацию», российская сторона даст «зеркальный» ответ.