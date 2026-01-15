Кая Каллас во время визита в Берлин перепутала двух немецких политиков (они действительно очень похожи)

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас провела в Берлине переговоры с министром обороны Германии Борисом Писториусом и председателем комитета по иностранным делам Бундестага Армином Лашетом — и перепутала этих политиков в отчете в соцсетях, пишут немецкие СМИ.

14 января команда Каллас опубликовала в инстаграме сторис с подписью «Приятно было встретиться с федеральным министром обороны, @boris-pistorius». При этом на фотографии она была запечатлена вместе с Лашетом, а не Писториусом.

Ошибочный пост вскоре удалили, но он успел распространиться по соцсетям.

Позже в инстаграме Каллас появился другой пост, где оба политика были упомянуты верно.

Между Писториусом и Лашетом действительно есть внешнее сходство, которое регулярно приводит к путанице и порождает мемы, отмечает Spiegel. Сам Лашет рассказывал, что его сходство с Писториусом вызывало переполох у сотрудников службы безопасности Минобороны. Политик живет в Берлине на одной улице с министром обороны и каждое утро ездит в Бундестаг на электросамокате. Однажды в министерство позвонила полиция и попросила передать Писториусу, что ему нельзя одному так просто разъезжать по городу на самокате без охраны.

Армин Лашет, Борис Писториус HMBxMedia / Uwe Koch / Scanpix / LETA; Mike Schmidt / IMAGO / Scanpix / LETA