Директор национального парка «Куршская коса» задержан по делу о незаконной вырубке леса

Директора национального парка «Куршская коса» в Калининградской области Анатолия Калину задержали по подозрению в организации незаконной вырубки леса.

По версии следствия, сообщает ТАСС, Калина с соучастниками организовал на территории нацпарка незаконную вырубку 150 кубометров леса на площади около 1 гектара «с целью дальнейшего создания на данном участке в интересах своего знакомого комплекса частных сооружений, предназначенных для временного коммерческого проживания туристов». Ущерб, причиненный парку, оценили в 12,7 миллиона рублей.

Калининградской издание «Клопс» пишет, что Калина, как считают правоохранительные органы, «использовал свою должность, чтобы беспрепятственно пропускать на территорию парка технику для корчевки, вывоза леса и планировки участка», а также «непосредственно контролировал проведение незаконных действий, в том числе сотрудниками национального парка».

У Калины проведен обыск, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Директор «Куршской косы» с 2021 года является депутатом калининградской областной думы. Региональное отделение партии «Единая Россия», в которой он состоит, объявило, что намерено приостановить членство Калины.

Национальный парк «Куршская коса» расположен в приграничной с Литвой части Калининградской области на песчанном полуострове, отделяющим Куршский залив от Балтийского моря. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Национальный парк — одна из главных туристических достопримечательностей Калининградской области.

Анатолий Калина занял пост директора «Куршской косы» в 2011 году. До этого, пишет РБК, он был замдиректора парка, работал в частном бизнесе и служил в органах МВД.

В октябре 2025 года «РБК Калининград» писал, что в нацпарк приходили представители правоохранительных органов для проверки документации по строительству проекта «Куршский велотракт». По одной из версий, обыски проводила ФСБ из-за возможных хищений бюджетных средств при строительстве велодорожки в национальном парке.