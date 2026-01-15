Бывший замглавы Минтруда России Алексей Скляр найден мертвым. По предварительным данным, он покончил с собой

Бывший замглавы Минтруда РФ Алексей Скляр обнаружен мертвым в своем частном доме в поселении Филимонковское на территории Новой Москвы.

По словам источника ТАСС, причиной смерти Скляра стало самоубийство. Агентство «Москва», также со ссылкой на источники, сообщает, что рядом с телом бывшего чиновника был найден пистолет. Источник ТАСС уточнил, что помимо оружия возле тела Скляра было обнаружено заявление в МВД с просьбой провести проверку и возбудить дело по факту склонения его к самоубийству. Baza пишет, что Скляр оставил предсмертные сообщения друзьям — они, как следует из сообщения, вызвали МЧС, но спасатели обнаружили бывшего чиновника уже мертвым.

Baza также сообщает о семейных конфликтах и финансовых трудностях, с которыми Скляр столкнулся в последние годы. Mash со ссылкой на родственников жены бывшего чиновника пишет, что Скляр применял физическое насилие к супруге, она уехала от него к своей семье в Кабардино-Балкарию и отказалась вернуться, несмотря на его просьбы.

Скляр родился 25 апреля 1975 года в Славянске-на-Кубани. До 2002 года он работал в коммерческих компаниях в Краснодарском крае, а затем перешел на госслужбу, заняв пост заместителя руководителя управления Федерального казначейства по этому региону. С 2011 по 2013 годы он возглавлял это управление, пишут «Ведомости».

В 2013-2018 года Скляр занимал разные должности в Счетной палате, а с 2018 по 2022 годы был заместителем министра труда и социальной защиты РФ, курируя на этом посту вопросы развития информационных систем и предоставления государственных услуг в электронном формате. После увольнения с поста замминистра Скляр оставил госслужбу, Baza пишет, что вместе с женой он основал IT-стартап по визуализации данных в режиме онлайн.