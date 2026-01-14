Суд в Подмосковье начал рассматривать дело против Гуфа о грабеже после драки в бане. Он не признал вину

Наро-Фоминский суд Московской области начал рассматривать уголовное дело о грабеже в отношении рэпера Алексея Долматова (Гуф), сообщает «Коммерсант».

Долматов и еще один фигурант дела, друг рэпера Геворк Саруханян, не признали вину в грабеже (пункты «а» и «г» части 2 статьи 161 УК РФ, грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору) . «Вину я не признаю, хищения телефона я не совершал», — сказал музыкант.

После этого судебное заседание отложили из-за неявки потерпевшего.

По версии следствия, 23 октября 2024 года в бане в подмосковной деревне Малые Горки в ходе конфликта с потерпевшим Долматов и Саруханян отняли у него iPhone 14 Pro. Утверждается, что Саруханян скручивал и удерживал руки потерпевшего, а Долматов угрожал физическим насилием и не менее двух раз ударил потерпевшего в лицо.

Пострадавшим оказался находившийся не при исполнении 27-летний сотрудник патрульно-постовой службы и брат администратора банного комплекса. «Коммерсант» пишет, что конфликт возник из-за того, что брат администратора снимал рэпера и его знакомого на телефон после того, как те отказались оплатить штраф за курение.

После возбуждения уголовного дела рэпер находился под подпиской о невыезде.