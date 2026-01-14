Минкульт сменил руководство Третьяковской галереи и Пушкинского музея

Новым генеральным директором Третьяковской галереи назначена Ольга Галактионова, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Елена Проничева, которая до этого возглавляла Третьяковку, покинула свой пост по собственному желанию, добавила министр.

Галактионова с января 2025 года руководила ГМИИ им. Пушкина в Москве. Теперь на ее пост в Пушкинском музее пришла старшая сестра Елены Проничевой Екатерина, которая ранее была главой Владимиро-Суздальского музея-заповедника и председателем комитета по туризму Москвы, а также гендиректором ВДНХ.

Елена Проничева работала на посту главы Третьяковки с февраля 2023 года. Также в 2013-2020 годах она была исполнительным директором Еврейского музея и центра толерантности, а в 2020-2023 годах — главой Политехнического музея.

Ольга Галактионова до прихода в Пушкинский музей в 2021-2025 годах возглавляла музейно-выставочный центр РОСИЗО.

