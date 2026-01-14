82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщают испанское издание elDiario и американская телекомпания Univision.

Обе женщины в 2021 году в течение 10 месяцев работали в резиденциях Иглесиаса на Карибах и на Багамах. Они рассказали, что подверглись физическому и психологическому насилию со стороны певца во время работы.

Одна из женщин (в материале она выступает под псевдонимом Лаура) утверждает, что Иглесиас поцеловал ее в губы и трогал за грудь против ее воли, сжимая соски до боли. Другая под псевдонимом Ребекка рассказала, что певец, которому на тот момент было 77 лет, после окончания рабочего дня практически постоянно вызывал ее к себе в спальню для сексуальных контактов и проникал в нее пальцами анально и вагинально без ее согласия.

В ходе трехлетнего расследования журналисты elDiario и Univision собрали показания 15 бывших сотрудников, работавших на Иглесиаса в период с конца 1990-х по 2023 год. Женщины рассказывали в том числе о трудовых спорах, иерархической структуре персонала и напряженной атмосфере, сложившейся из-за вспыльчивого характера Иглесиаса.

Прокуратура Национального суда Испании заявила, что 5 января получила жалобы от двух женщин и начала предварительное расследование.

Представители Иглесиаса не ответили на запрос о комментарии. Звукозаписывающий лейбл Sony, который выпускал многочисленные записи Хулио Иглесиаса, также отказался от комментариев.

За 60 лет карьеры Хулио Иглесиаса было продано более 300 миллионов его пластинок на 14 языках.