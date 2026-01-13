Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге, сообщают 66.ru и «РБК Екатеринбург» со ссылкой на источники.

По информации изданий, силовики проводят следственные действия в кабинетах президента вуза Виктора Кокшарова, первого проректора Даниила Сандлера, главного бухгалтера Гавриила Агаркова и сотрудника УрФУ Михаила Жабреева.

Поводом для обысков стала проверка, которая проходила летом 2025 года по инициативе министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова. По версии следствия, сотрудники вуза (кто именно, не уточняется) могут быть связаны с махинациями с федеральной недвижимостью, находящейся в управлении УрФУ. Проверяется также информация о выводе денег под видом выплаты зарплат.

В пресс-службе вуза подтвердили, что силовики проводят проверку в учебном заведении.

E1.ru со ссылкой на источник пишет, что силовики ищут финансовые и экономические нарушения в деятельности руководства вуза.

УрФУ — крупнейший вуз Урала.

Виктор Кокшаров занимал пост ректора вуза с 2010 по 2025 год. Весной 2025 года ему продлили полномочия до июня 2025 года в должности временно исполняющего обязанности ректора. После этого руководить вузом стал Илья Обабков. После отставки Кокшаров стал президентом УрФУ. Эту должность учредили в 2007 году.