В новокузнецком роддоме за новогодние праздники умерли девять младенцев. СК возбудил уголовное дело

В акушерском стационаре Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 за новогодние праздники умерли девять младенцев, сообщили издание NGS42 и ТАСС со ссылкой на источники.

В частности, 8 января в стационаре умерли сразу трое новорожденных, еще двое — 11 января, заявил собеседник NGS42 в Минздраве Кузбасса. Причины смерти младенцев пока неизвестны.

На сайте больницы сообщается, что в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией акушерский стационар приостановил госпитализацию пациенток «на время проведения карантинных мероприятий». «Дефицита кадров в стационаре нет. О дате открытия стационара сообщим позже», — говорится в сообщении. Источник NGS42 уточняет, что роддом закрылся 12 января.

Министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов подтвердил смерть младенцев, не уточнив число умерших. «Ситуация произошла. В данный момент идет разбирательство. Выезжала комиссия Минздрава для оценки и предотвращения ситуации. После завершения проверки дадим официальную информацию», — заявил он. Других подробностей Тарасов не привел.

Региональное управление Следственного комитета сообщило ТАСС о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). В телеграм-канале ведомства говорится, что проводится проверка по статье о халатности (статья 293 УК РФ).