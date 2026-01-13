«Магнит» собирается открыть магазины на оккупированных территориях Украины

Российская сеть «Магнит» рассматривает возможность открытия своих магазинов на оккупированных территориях Украины — в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории так называемых ЛНР и ДНР, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке продуктового ретейла.

В самом «Магните» не опровергли эту информацию, но заявили, что в 2026 году основные планы по расширению географии присутствия сети будут сфокусированы на регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока.

По словам одного из источников «Коммерсанта», у «Магнита» уже сейчас может быть контрагент на оккупированных территориях. По его словам, компания поставляет часть своей продукции в сеть «Твой магазин», работающую в Донецке, Мариуполе, Луганске. В «Магните» не стали комментировать эту информацию.

Формат сотрудничества «Магнита» с «Твоим магазином», отметил источник издания, может рассматриваться как один из возможных тестовых сценариев работы ретейлера на оккупированных территориях.

По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, массового выхода крупнейших федеральных торговых сетей на оккупированные территории Украины в 2026 году ждать не стоит. Российские ретейлеры в условиях высоких процентных ставок по кредитам и снижения потребительского спроса фокусируются на повышении эффективности новых открытий — новые магазины появляются в регионах, где уже обеспечены логистические возможности и запущены распределительные центры, пояснил он.

«Магнит» — одна из крупнейших в России сетей продуктовых магазинов. Компанию основал в 1990-х годах Сергей Галицкий. Он развивал и управлял «Магнитом» до 2018 года, а затем продал свой пакет акций. По состоянию на начало 2026 года основным владельцем «Магнита» является инвесткомпания Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова. У «Магнита» более 30 тысяч магазинов в России.

