Чат-бот Grok Илона Маска интегрируют в сеть Пентагона

Чат-бот Grok, созданный компанией xAI Илона Маска, до конца января будет интегрирован в компьютерную сеть Пентагона и получит доступ ко всей информации ведомства, включая разведданные, заявил министр обороны США Пит Хегсет.

Американские военные будут использовать ИИ-помощник от Маска наряду с уже внедренным в сеть чат-ботом Gemini от компании Google.

«Очень скоро лучшие в мире модели искусственного интеллекта будут внедрены во все несекретные и секретные сети нашего ведомства», — сказал Хегсет, выступая с речью в офисе другой компании Маска SpaceX в Техасе.

По словам главы Пентагона, он отвергает любые ИИ-модели, «которые не позволят вести войны». Системы искусственного интеллекта должны работать «без идеологических ограничений, которые ограничивают законное применение военной силы», добавил Хегсет.

Заявление Пита Хегсета прозвучало на фоне нового скандала с чат-ботом Grok, с помощью которого пользователи X массово гененировали в соцсети сексуализированные изображения. Правительство ряда стран потребовали от соцсети объяснений. Великобритания уже начала расследование против Х, а Малайзия и Индонезия заблокировали Grok. Соцсеть объявила, что сделала функцию генерации изображений доступной только для платных подписчиков.

