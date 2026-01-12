Вице-мэром Самары стал военный, которого Украина обвинила в избиении и убийстве мирных жителей Ирпеня

Заместителем мэра Самары стал 43-летний полковник Сергей Карасев, он будет заниматься поддержкой участников войны с Украиной и их семей, сообщается на сайте программы переподготовки военных в чиновников «Время героев». На публикацию обратило внимание издание «7×7».

Куратором Карасева в рамках программы стал мэр Самары Иван Носков. Военный родился в 1982 году в Пскове. Ранее он служил замкомандира 98-й дивизии, а незадолго до российско-украинской войны возглавил 31-ю десантно-штурмовую бригаду.

В 2023 году Генпрокуратура Украины обвинила Карасева в военных преступлениях. По версии ведомства, в 2022 году во время российской оккупации Ирпеня Киевской области военный застрелил местного жителя, у которого не было при себе документов, а также избил пенсионерку 1949 года рождения, вырвав ей клок волос и выбив зубы прикладом автомата.

Генпрокуратура Украины в сообщении о подозрениях заблюрила фото и скрыла имя обвинеямого. Но спустя два года британская газета The Sunday Times раскрыла его личность. И ведомство, и журналисты использовали скриншот из интервью Карасева телеканалу «Россия 24».

