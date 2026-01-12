«Ведомости»: на фоне отключений мобильного интернета в России резко вырос трафик в публичных сетях WiFi

В 2025 году совокупный трафик публичных WiFi-сетей в России увеличился в 10,6 раза по сравнению с предыдущим годом, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование, проведенное оператором Hot-WiFi.

Рост трафика в сетях WiFi в общественных местах, например в магазинах или ресторанах, отмечает издание, связан с ограничениями мобильного интернета в России.

По данным исследования, выросло не только число подключений к публичным сетям WiFi, но средняя длительность сессии. «Это говорит о том, что пользователи все чаще воспринимают такие сети не как вспомогательный канал „проверить сообщения“, а как полноценный доступ в интернет — для видео, работы и сервисов с высоким потреблением данных, — пояснил технический директор Hot-WiFi Вадим Виноградов. — Это отражает общий тренд на смещение трафика в сторону WiFi в общественных пространствах и снижение зависимости от мобильного интернета в точках массового присутствия людей».

Рост спроса на подключения WiFi и рост трафика подтвердили изданию и крупные провайдеры. Кроме того, пишут «Ведомости», в 2025 году вырос спрос и на организацию подключений домашнего интернета. Также зафиксирован и рост трафика в домашнем WiFi, впервые, как отмечают эксперты, после пандемии COVID-19.

Ограничения мобильного интернета в России начали вводить с мая 2025 года, сначала в Москве во время празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне, а затем и по всей России, объясняя это борьбой с атаками украинских дронов.

