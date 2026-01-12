В Саратовской области в квартире обнаружены тела шести человек, в том числе двоих детей. По предварительным данным, они погибли от отравления угарным газом

В городе Балаково Саратовской области 12 января в одной из квартир обнаружены мертвыми шесть человек, в том числе дети девяти и четырех лет. По предварительным данным, причиной смерти могло стать «отравление угарным газом в результате работы в доме газового оборудования», сообщило региональное следственное управление СК.

Погибшие — 45-летняя женщина и 50-летний мужчина и их двое малолетних сыновей, говорится в распространенном СК сообщении. Личности еще двоих погибших взрослых устанавливаются. Спасателям, уточнили в СК, пришлось вскрывать дверь в квартиру дома на улице Академика Жук, где находились тела погибших.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).