В Киеве подросток напал с ножом на учительницу и одноклассника. В его телефоне обнаружили переписку с «враждебными спецслужбами»

В одной из школ Киева утром 12 января ученик девятого класса напал с ножом на учительницу и одноклассника, сообщает Национальная полиция Украины.

Пострадавших госпитализировали с множественными резаными ранами.

Перед нападением 14-летний школьник надел на себя маску, каску и черную футболку с надписью «Hitler Kaput». После он закрылся в туалете и нанес себе ножевые раны. Его задержали и также доставили в больницу.

По факту произошедшего полиция Киева открыла уголовное производство по статье о покушении на убийство двух и более человек.

Мотивы преступления пока неизвестны. Как отметили в полиции, в ходе следственных действий в телефоне подозреваемого была обнаружена «переписка с предположительно враждебными спецслужбами».