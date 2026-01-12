Трамп назвал себя «исполняющим обязанности президента Венесуэлы»

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth пост, в котором, вероятно, в шутку, назвал себя «исполняющим обязанности президента Венесуэлы».

Пост представляет собой отредактированный скриншот статьи о Трампе в «Википедии». В настоящей статье такая «должность» Трампа не указана.

США в ночь на 3 января провели операцию в Каракасе и захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Эксперты по международному праву назвали захват Мадуро незаконным.

Еще о захвате Мадуро

