Пропагандист Владимир Соловьев предложил «начать СВО» в Армении и Центральной Азии. Послу России в Ереване вручили ноту протеста

Посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении после высказываний ведущего Владимира Соловьева о возможности проведения военной операции в этой стране.

Пропагандист в одном из своих эфиров несколько дней назад выразил мнение, что России, как и США в Венесуэле, стоит «наплевать на международное право» и рассмотреть возможность силового вмешательства во внутренние дела Армении и республик Центральной Азии, чтобы не допустить их выхода из российской «зоны влияния».

Для нас гораздо болезненнее то, что происходит в Армении, чем то, что происходит в Венесуэле. Потеря Армении — это гигантская проблема. […] Плевать на международное право, на международный порядок. Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать на Украине, то почему, исходя из тех же самых соображений, мы не можем начать СВО и в других точках нашей зоны влияния.

В МИД Армении сообщили, что российскому послу была вручена нота протеста, «выражающая глубокое возмущение заявлениями, сделанными в эфире программы государственного телеканала». Ведомство подчеркнуло, что такие высказывания несовместимы с дружественными отношениями между Москвой и Ереваном.

Россия и Армения формально являются близкими союзниками — обе страны входят в ОДКБ и Таможенный союз. Однако на фоне конфликта с Азербайджаном, в котором Россия фактически отказалась поддержать союзника, официальный Ереван все больше ищет сотрудничества с США и ЕС. В эфирах российских телеканалов регулярно критикуют действия правительства Никола Пашиняна.