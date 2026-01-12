На Кипре пропал бывший глава «Уралкалия» Владислав Баумгертнер

Полиция Кипра сообщила о пропаже российского бизнесмена Владислава Баумгертнера, бывшего главы компании «Уралкалий».

Артем Коротаев / ТАСС / Profimedia

Баумгертнер не выходит на связь с 7 января. В последний раз его видели, когда он покидал место своего проживания в Лимассоле. Позже его сотрудник сообщил, что Баумгертнер не ответил на многочисленные телефонные звонки.

10 января специализированные группы проводили поиски в труднопроходимой местности в районе деревни Писсури. В последний раз сигнал мобильного телефона Баумгертнера был зафиксирован здесь — на крутом скалистом побережье. 11 января поисковую операцию расширили с привлечением авиации, однако затем ее приостановили из-за приближения шторма.

53-летний Баумгертнер возглавлял «Уралкалий» с 2003 по 2013 год — сначала был коммерческим директором, а затем генеральным. В августе 2013 года его задержали в Минске, куда он приехал на переговоры с тогдашним премьер-министром Михаилом Мясниковичем по поводу продажи калия, и обвинили в злоупотреблении полномочиями. Как отмечает издание The Bell, Баумгертнер стал заложником в российско-белорусской «калийной войне». После трех месяцев, проведенных в СИЗО и под домашним арестом, его передали Москве. Для экстрадиции Баумгертнера в России в отношении него возбудили уголовное дело, которое в 2015 году было закрыто за отсутствием состава преступления. После этого Баумгертнер вернулся в бизнес и стал гендиректором портовой компании Global Ports. Последние годы он жил на Кипре.