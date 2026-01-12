Хаби Алонсо ушел с поста главного тренера «Реала» после поражения от «Барселоны»

Футбольный клуб «Реал» (Мадрид) сообщил, что главный тренер Хаби Алонсо покинул занимаемый пост по обоюдному соглашению сторон.

Новым тренером клуба стал 42-летний Альваро Арбелоа, который в прошлом тренировал молодежные команды «Реала», а с мая 2025 года возглавлял «Кастилью».

Алонсо покинул пост главного тренера мадридского «Реала» на следующий день после того, как клуб проиграл «Барселоне» в Суперкубке Испании со счетом 2:3. В Ла Лиге «Реал» занимает второе место, на первом — «Барселона».

Алонсо возглавлял «Реал» с 25 мая 2025 года. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2028-го. Как пишет «Спортс.ру», во главе «Реала» Алонсо провел 34 матча (24 победы, шесть поражений и четыре ничьи).