Глава Камчатки попросил Москву вернуть в регион мобильный интернет. Его нет уже две недели

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что попросил федеральные власти снять ограничения на работу мобильного интернета. Об этом он заявил на совещании краевого правительства 12 января, внимание на это обратило издание «7×7».

«Введенные ограничения безусловно привели к серьезным неудобствам для жителей. И сегодня я лично отрабатывал на уровне Москвы возможность максимально быстрого снятия этих ограничений и сокращения тех зон, на которые ограничения распространяются», — заявил глава Камчатки.

По его словам, ограничения ввели из-за того, что объекты Минобороны РФ стратегического характера, размещенные в регионе, связаны «с наибольшим риском» со стороны Украины.

Губернатор добавил, что рассчитывает в ближайшее время получить информацию о сроках принятия решения по восстановлению работы мобильного интернета.

Как отмечает «7×7», жители Петропавловска-Камчатского, закрытого города Вилючинска и других населенных пунктов сообщили 31 декабря, что у них пропал мобильный интернет. Губернатор обещал, что проработает с мобильными операторами вопрос компенсации абонентам.

Власти России с весны 2025 года регулярно отключают мобильный интернет в регионах, объясняя это борьбой с атаками беспилотников Украины.

Камчатский край расположен более чем в семи тысячах километрах от Украины.

