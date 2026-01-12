Forbes: «Газпром-медиа» вложил сотни миллионов рублей в платформу для поиска «нежелательного» контента в видео

Холдинг «Газпром-медиа» инвестировал несколько сотен миллионов рублей в платформу, разработанную в том числе для проверки видео на наличие «пропаганды» наркотиков и алкоголя, ЛГБТК-сцен и другого «нежелательного» контента, пишет российский Forbes со ссылкой на источник в медиаотрасли.

Речь идет о платформе «Предикто», состоящей из 12 модулей. Один из них представляет собой модуль модерации контента. После проверки видео он возвращает файл с цветовой разметкой наличия или отсутствия признаков «нежелательного» контента, пишет Forbes.

По словам собеседника издания, в основе этой платформы лежат технологии российского стартапа Predicto. Он начал сотрудничать со структурами холдинга «Газпром-медиа» несколько лет назад. Источник Forbes говорит, что в 2023 году сотрудники Predicto получили предложения перейти на работу в структуры, близкие «Газпрому», и многие согласились. Forbes отмечает, что в 2023 году в штате Predicto было 40 сотрудников, а в 2024-м их осталось четверо.

В управлении информации ПАО «Газпром» журналистам сказали, что ряд цифровых решений Predicto разрабатывала по заказу «Газпром Медиа ЦР» (это блок в составе холдинга «Газпром-медиа», поясняет Forbes). Эти решения впоследствии были зарегистрированы в реестре министерства цифрового развития — речь, как пишет издание, идет о реестре отечественного софта.

В Роскомнадзоре заявили, что приветствуют «любые технические и организационные меры со стороны аудиовизуальных сервисов для выявления противоправной информации». «Использование автоматизированных решений должно позволить площадкам самостоятельно выявлять нарушающий законодательство контент», — добавили в ведомстве.

Холдинг «Газпром-медиа» владеет онлайн-кинотеатром Premier, сервисом вертикальных видео Yappy, телеканалами ТНТ и «Пятница», а также платформой Rutube, которая, по замыслу российских властей, должна составить конкуренцию ютьюбу — а впоследствии и вытеснить его с российского рынка. После того, как в России ужесточили ответственность за «пропаганду ЛГБТ», а затем объявили «экстремистским» несуществующее «международное движение ЛГБТ», российские онлайн-платформы начали вырезать из фильмов и сериалов целые сцены, в которых можно увидеть нарушение законов. Какие сцены удаляют — рассказывает «Медиазона» в своем проекте «Вырезано в России».

Читайте также

Либо идите в VK, либо занимайтесь чем-нибудь другим В 2024 году Кремль практически заблокировал YouTube в России. Мы выяснили, кто и как принимал это решение

Читайте также

Либо идите в VK, либо занимайтесь чем-нибудь другим В 2024 году Кремль практически заблокировал YouTube в России. Мы выяснили, кто и как принимал это решение