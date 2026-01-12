Бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили приговорили к пяти годам. Он признал вину в легализации незаконных доходов

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили признал вину по делу о легализации незаконных доходов и заключил соглашение с прокуратурой.

По условиям сделки, сообщила Генпрокуратура Грузии, Гарибашвили приговорен к пяти годам лишения свободы и оштрафован на 1 миллион лари (около 319 тысяч евро или 29 миллионов рублей).

«Он также будет лишен в пользу государства денежных средств, полученных в результате преступной деятельности и изъятых при обыске по месту его жительства», — говорится в распространенном Генпрокуратурой сообщении.

В октябре 2025 года сообщалось, что у Гарибашвили, бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе, бывшего главы Службы госбезопасности Григола Лилуашвили и еще восьми приближенных к ним людей в ходе обысков были изъяты более семи миллионов долларов и около 140 миллионов лари наличными, а также предметы искусства и дорогостоящие изделия, включая часы.

Ираклий Гарибашвили возглавлял правительство Грузии в 2013-2014 годах и в 2021–2024 годах, а также занимал пост министра обороны (2019-2021) и министра полиции (2012-2013). Гарибашвили также был председателем правящей партии «Грузинская мечта» с 2013 по 2015 годы. Он считался одним из людей, наиболее близких к основателю этой партии Бидзине Иванишвили.

В рамках дела о легализации незаконных доходов Гарибашвили обвиняли в том, что он, занимая посты в правительстве, продолжал заниматься бизнесом, получая доходы, которые указывал в декларации как подарки от родственников.