Украинские дроны атаковали Воронеж. Повреждены жилые дома. Один человек погиб, еще три пострадали

Обновлено. Одна из раненых женщин умерла в больнице, сообщил утром 11 января Александр Гусев. По его словам, врачи успели сделать операцию, но ранения оказались слишком тяжелыми.

Украинские беспилотники вечером 10 января атаковали Воронеж, сообщил губернатор области Александр Гусев.

По его словам, пострадали четыре человека. У одной женщины черепно-мозговая травма, у другой — ранение брюшной полости; у третьей, а также у мужчины — легкие порезы. Все пострадавшие госпитализированы.

При падении обломков беспилотников были повреждены остекление и фасады в трех жилых многоквартирных и одном строящемся доме, уточнил Гусев. Еще в одном доме произошло возгорание в квартире, оно уже потушено

Над Воронежем и двумя районами области, как утверждает Гусев, были сбиты и подавлены 17 дронов. Такие же данные приводит Минобороны России.

Гусев заявил, что Воронеж подвергся «одной из самых сильных атак с помощью беспилотников с начала СВО».