Один из основателей американской рок-группы Grateful Dead, гитарист Боб Вейр, умер в возрасте 78 лет, сообщила его семья.

Scott Dudelson / Getty Images

Причиной смерти стали осложнения, связанные с заболеванием легких. «Он ушел мирно, в окружении близких, после того как мужественно победил рак — так, как это умел только Бобби», — говорится в посте в его аккаунте в инстаграме.

Семья Боба Вейра пишет, что его последние месяцы «отражали тот же дух, которым была пронизана вся его жизнь». Ему поставили диагноз в июле 2025 года, а уже через несколько недель вернулся на сцену, чтобы отметить 60 лет музыкальной карьеры с группой Dead & Company на трехдневном юбилейном концерте в парке Голден Гейт в Сан-Франциско. Эти выступления были «еще одним актом стойкости», говорится в посте.

Группа Grateful Dead была основана в 1965 году. Их стиль, как пишет The New York Times, сочетал рок, фолк, блюз и кантри. Сам Вейр, как отмечает NPR, был уникальным ритм-гитаристом, который редко играл соло, предпочитая создавать собственный стиль аккордов и переборов, дополнявший гитарные эксперименты другого сооснователя Grateful Dead Джерри Гарсии — особенно во время продолжительных джемов, которыми известна группа.

В 1994 году Grateful Dead была введена в Зал славы рок-н-ролла, а в 2007 году получила премию Grammy за вклад в музыку в течение всей жизни. Официально деятельность группы прекратилась в 1995 году после смерти ее сооснователя Джерри Гарсии. Однако Уир продолжал участвовать в различных проектах-продолжениях, включая группу Dead & Company.