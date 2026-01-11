Последние формирования курдских Сирийских демократических сил (SDF) покинули районы Алеппо Шейх-Максуд и Ашрафия, сообщает Reuters со ссылкой на гостелевидение Ekhbariya.

Командующий SDF Мазлум Абди заявил, что при международном посредничестве было достигнуто соглашение о прекращении огня и безопасной эвакуации гражданских и бойцов из районов Ашрафия и Шейх-Максуд в северную и восточную Сирию. Курдские бойцы, укрывавшиеся в больнице района Шейх-Максуд, покинули здание, оставив оружие

Уход курдских сил означает, что кварталы Алеппо, которые они удерживали с самого начала гражданской войны в 2011 году, теперь полностью переходят под власть Дамаска, отмечает Reuters. При этом курдские формирования продолжают управлять полуавтономной зоной на северо-востоке Сирии.

После свержения президента Сирии Башара Асада и прихода новой власти в конце 2024 года курдские формирования должны были до конца 2025-го интегрироваться в состав единой сирийской армии, однако так и не сделали этого из-за разногласий. В начале января 2026 года в двух районах Алеппо, остававшихся под контролем SDF, начались бои между курдскими формированиями и сирийской правительственной армией, которые продлились несколько дней. 10 января сирийская армия заявила, что взяла остававшийся оплотом курдов в Алеппо район Шейх-Максуд по свой контроль.

