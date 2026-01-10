Золотое кольцо России пополнят 49 городами и селами

Туристический маршрут Золотое кольцо России будет расширен на 49 городов и сел, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По словам чиновника, впервые к основным девяти городам маршрута добавятся населенные пункты Нижегородской и Тверской областей, а также национальные парки «Плещеево озеро» и «Мещера».

География обновленного Золотого кольца, которому в 2027 году исполнится 60 лет, охватит такие города как Киржач, Муром и Александров (Владимирская область), Мышкин, Рыбинск и Углич (Ярославская область), Кинешма, Плес и Шуя (Ивановская область), Галич и Нерехта (Костромская область), Ликино-Дулево и село Гжель (Московская область), Калязин и Кашин (Тверская область), Арзамас и Нижний Новгород (Нижегородская область) и другие.

В пресс-службе правительства РФ отметили, что новые направления маршрута будут развиваться под эгидой единого бренда «Золотое кольцо» и для туристов это будет означать «понятную навигацию, подготовленную инфраструктуру и гарантированный уровень сервиса».

Термин и идею туристического маршрута Золотое кольцо России придумал журналист Юрий Бычков, опубликовавший в 1967 году в газете «Советская культура» серию очерков о своих путешествиях по древнерусским городам в центральной России. Классический маршрут Золотого кольца России состоял из восьми городов: Владимир, Иваново, Кострома, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Сергиев Посад, Суздаль, Ярославль. В 2018 году к нему добавили Углич, а в 2025-м — Рыбинск.