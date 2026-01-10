В московском аэропорту Шереметьево на фоне непогоды возникли массовые задержки с обработкой и выдачей багажа пассажирам.

Как пишут телеграм-каналы, вечером 9 января в терминалах В и С в зоне прилета скопились около трех тысяч человек, которые несколько часов ожидали выдачи своего багажа.

Кроме того, из-за очередей и задержек в оформлении рейсов многим пассажирам пришлось часами сидеть в самолетах после приземления в аэропорту.

В связи с сильным снегопадом аэропорт объявил, что прекращает принимать рейсы до 10 утра 10 января. Рейсы на вылет осуществляются по графику.

Оперативный штаб Шереметьево также принял решение о персональной доставке багажа по адресам пассажиров авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия». Для этого пассажирам необходимо заполнить форму обратной связи на сайте компании «Аэрофлот» и указать свои полетные данные и адрес доставки. Пассажирам остальных авиакомпаний руководство аэропорта предложило продолжать ожидать получения багажа в зоне выдачи.

Утром 10 января авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа» сообщили об отмене части рейсов из Шереметьево из-за погодных условий.