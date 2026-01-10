Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Волгоградской области

В Октябрьском районе Волгоградской области в ночь на 10 января произошел пожар на нефтебазе во время «террористической атаки беспилотников», сообщил глава региона Андрей Бочаров.

По словам губернатора, пожар начался «в результате падения обломков БПЛА». По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы занимаются ликвидацией возгорания. В местной школе приведен в готовность пункт временного размещения на случай эвакуации жителей близлежащих домов, добавил чиновник.

Минобороны РФ отчиталось, что за ночь дежурные силы ПВО сбили 59 украинских беспилотников над 10 российскими регионами и аннексированным Крымом. По данным телеграм-каналов, ночью местные жители слышали взрывы в районе Краснодара, Тулы и Ельца.

В свою очередь командование Воздушных сил ВСУ заявило, что в ночь на 10 января российские войска атаковали Украину баллистической ракетой «Искандер-М» и 121 ударным беспилотником. Украинские силы ПВО сбили или подавили 94 дрона. «Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 27 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых обломков на одной локации», — говорится в заявлении ВСУ.

В военной администрации Днепропетровской области сообщили, что в результате ночной атаки РФ пострадали трое мирных жителей в Кривом Роге и Днепре. Российский ракетный удар пришелся по Слободскому району Харькова, заявили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям. Поврежден гаражный кооператив, пострадавших нет.