У Тамары Эйдельман диагностировали онкологическое заболевание

Историк Тамара Эйдельман рассказала, что врачи диагностировали у нее аденокарциному матки. Об этом она сообщила на своем сайте 9 января.

По ее словам, заболевание выявили около года назад, когда она проходила чекап. «Через некоторое время доктор Руй позвонил мне — уже не помню, в какую страну, — сообщил, что у меня аденокарцинома и матку надо удалять», — рассказала Эйдельман.

Врачи сделали ей операцию, однако 8 января Эйдельман узнала, что в одном из лимфоузлов у нее обнаружили метастазы.

«Впереди химиотерапия и радиология. Как все это будет проходить и сколько длиться — пока не знаю, но буду держать своих читателей в курсе», — сообщила Эйдельман.

Тамара Эйдельман — историк и преподаватель. На ее ютьюб-канал «Уроки истории с Тамарой Эйдельман» подписаны почти 1,8 миллиона пользователей. Она уехала из России после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В России в отношении Эйдельман возбудили несколько уголовных дел.