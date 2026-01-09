Страны ЕС проголосовали за торговое соглашение с Южной Америкой. Его согласовывали более 25 лет

Страны Евросоюза согласовали соглашение о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком ( ), сообщает Reuters 9 января. Ожидается, что соглашение подпишут в Парагвае 17 января.

Европейская комиссия и такие страны, как Германия и Испания, считают, что соглашение поможет компенсировать потери бизнеса от импортных пошлин США и снизить зависимость от Китая.

Противники соглашения во главе с Францией, крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции в ЕС, уверены, что соглашение приведет к росту импорта дешевых продуктов питания, включая говядину, птицу и сахар, против чего выступали европейские фермеры.

Переговоры о торговом соглашении между ЕС и Меркосур продолжались более чем 25 лет. Соглашение должно стать крупнейшим международным договором как для одной, так и для другой стороны. На Евросоюз приходится более 20% экспорта стран Меркосур.