Флорентийский театр Maggio Musicale отменил два показа балета «Па-де-де на пальцах и для пальцев» с участием балерины Светланы Захаровой и ее мужа, музыканта Вадима Репина.

Выступления, которые должны были состояться 20 и 21 января 2026 года, отменены в связи с «сохраняющейся международной напряженностью, создающей атмосферу, которая может поставить под угрозу успешное проведение спектакля», говорится в объявлении театра.

Других подробностей по поводу отмены театр не приводит. Новых дат спектакля нет — зрителям, купившим билеты, вернут деньги.

В начале января с просьбой об отмене выступления Светланы Захаровой и Вадима Репина к властям Флоренции обратилось посольство Украины в Италии. В посольстве заявили, что выступления российских артистов, «известных своей лояльностью Кремлю, на европейских сценах преследуют цель отмывания репутации России в условиях полномасштабной вооруженной агрессии».

Захарова — прима-балерина Большого театра. Она родилась в Луцке, училась в Киевском хореографическом училище, а затем в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой в Петербурге. После учебы состояла в труппе Мариинского театра, затем переехала в Москву и стала выступать в Большом театре, а также гастролировать по всему миру. В России Захарова стала народной артисткой и лауреатом Государственной премии. В 2008 году Захарова первой из российских артистов была удостоена титула «этуаль» (почетное балетное звание) в миланском театре Ла-Скала.

Светлана Захарова — член партии «Единая Россия». С 2008 по 2012 год она была депутатом Госдумы; в 2014 году принимала участие в церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Сочи. В сентябре 2024 года Захарова была назначена ректором Московской академии хореографии. Также в 2024 году Захарова была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.