Ежегодный саммит «Большой семерки» будет отложен, чтобы его начало не совпало с празднованием дня рождения президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Ранее официально объявлялось, что саммит лидеров G7 пройдет с 14 по 16 июня.

Трамп 14 июня будет отмечать свой день рождения (он совпадает с Днем флага США) и планирует в честь этого устроить «большой бой UFC». 8 января организаторы боя подтвердили, что мероприятие, которое состоится на лужайке Белого дома, окончательно согласовано и что на нем будут присутствовать пять тысяч гостей.

Власти Франции официально подтвердили, что саммит будет отложен на один день и пройдет с 15 по 17 июня. Они не стали уточнять конкретных причин, лишь отметив, что новые сроки стали «результатом консультаций с партнерами по G7».

Трампу в 2026 году исполнится 80 лет. На момент вступления в должность он был старейшим президентом США (78 лет и семь месяцев). Его предшественник Джо Байден вступил в должность в возрасте 78 лет и два месяца.