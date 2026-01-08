Дональд Трамп подписал указ о выходе США из 66 международных организаций и учреждений, «которые больше не служат американским интересам». Об этом сообщается на сайте Белого дома.

31 из этих организаций — структуры ООН, «которые действуют вопреки национальным интересам, безопасности, экономическому процветанию или суверенитету США». Согласно указу Трампа, все департаменты и агентства должны прекратить финансирование этих организаций.

«Это положит конец финансированию и участию американских налогоплательщиков в организациях, которые продвигают глобалистские интересы в ущерб приоритетам США, либо решают важные вопросы неэффективно или нерационально», — говорится в сообщении Белого дома.

Полный список организаций, из которых выходят США, приводится на сайте Белого дома. Среди них — , Комиссия международного права ООН, Международный торговый центр ООН, , Офис специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросу о насилии в отношении детей и другие.

Трамп во время своего второго президентского срока подписал указы о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Совета ООН по правам человека, Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), а также о выходе из ЮНЕСКО (решение вступит в силу в конце декабря 2026 года).