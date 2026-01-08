Сенат США одобрил рассмотрение резолюции, ограничивающей военные полномочия Трампа в Венесуэле

Сенат США проголосовал за то, чтобы рассмотреть резолюцию, которая запрещает президенту Дональду Трампу использовать вооруженные силы для военных действий в Венесуэле без одобрения конгресса.

Как сообщает Reuters, за это решение в ходе заседания 8 января проголосовали 52 сенатора, против выступили 47. Это лишь процедурное голосование о том, что резолюция будет рассмотрена. Финальное голосование по документу пройдет позже.

Решение поддержали 47 демократов, а также пятеро республиканцев: Рэнд Пол, Сьюзан Коллинс, Лиза Мурковски, Тодд Янг и Джон Хоули. Еще один сенатор-республиканец не голосовал.

Дональд Трамп, комментируя решение сената, заявил, что «республиканцам должно быть стыдно» за то, что пятеро сенаторов поддержали позицию членов Демократической партии. По его мнению, пятеро сенаторов «никогда больше не должны быть избраны на этот пост».

Сенат пошел на такой шаг менее чем через неделю после того, как Дональд Трамп санкционировал военную операцию, в результате которой был захвачен лидер Венесуэлы Николас Мадуро.

Сенаторы в 2025 году уже дважды пытались провести голосование по резолюциям, ограничивающим военные полномочия Трампа, однако тогда республиканцы блокировали их рассмотрение.

