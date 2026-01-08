Россия ударила по Кривому Рогу. Повреждены жилые дома, есть пострадавшие

Обновление. По данным на 20:00 мск, в результате удара по Кривому Рогу ранены 12 человек, в том числе ребенок, сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.

По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате ракетного удара России по Кривому Рогу 8 января, сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул. По его словам, один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии — взрывом ему оторвало ногу.

Вооруженные силы РФ, заявил Вилкул, нанесли удар по Кривому Рогу двумя баллистическими ракетами, выпущенными из комплекса «Искандер», после чего атаковали город ударными беспилотниками типа «Шахед».

Вилкул сообщил, что под ракетный удар попали многоквартирные дома. Судя по кадрам очевидцев, как минимум в одном доме возник пожар.

По данным СМИ, в Кривом Роге возникли перебои с водоснабжением. В момент удара в городе частично отсутствовала электроэнергия из-за атаки накануне.

В телеграм-каналах появились видео и фото, снятые в Кривом Роге во время новой атаки ВС РФ.

Внимание. На записи есть мат.