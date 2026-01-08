Правительство Ирака одобрило план по национализации операций на нефтяном месторождении «Западная Курна — 2», которое на 75% принадлежит российскому «Лукойлу» и считается его крупнейшим зарубежным активом, сообщает Reuters.

На год управление месторождением возьмет на себя иракская государственная компания Basra Oil, рассказали агентству два представителя компании. Таким образом, отмечает Reuters, власти Ирака хотят избежать сбоев на фоне санкций, которые США ввели против «Лукойла».

«Наша цель — обеспечить бесперебойную добычу, пока в Ираке существует неопределенность в связи с санкциями США, и в течение 12 месяцев будем искать потенциальных покупателей на долю „Лукойла“», — заявил один из них.

Basra Oil после перехода оператора месторождения под ее контроль будет выплачивать зарплаты работникам, оплачивать работу подрядчиков и нести другие операционные расходы, сказал один из собеседников Reuters. По его словам, добыча остается стабильной на уровне около 465 — 480 тысяч баррелей в сутки.

«Западная Курна — 2» — одно из крупнейших нефтяных месторождений в мире. На него приходится около 0,5% мировых поставок нефти и 9% добычи в Ираке.

«Лукойл» занимается разработкой месторождения «Западная Курна — 2» с 2009 года. С 2014-го российская компания начала там коммерческую добычу нефти.

В ноябре «Лукойл» объявил форс-мажор на месторождении после того, власти США объявили о санкциях в отношении компании. При этом они разрешили «Лукойлу» продать свои зарубежные активы.

«Лукойлу» необходимо заключить сделку по продаже активов до 17 января. В покупке, по данным Reuters, заинтересованы около десятка инвесторов, включая американские нефтяные гиганты Exxon Mobil, Chevron и частную инвестиционную компанию Carlyle.

