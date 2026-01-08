Четырем депутатам Госдумы РФ направили официальное приглашение на встречу с членами Конгресса США. Об этом сообщила сенатор Анна Паулина Луна.

По словам Луны, проведение встречи согласовано с Госдепартаментом, она может состояться в конце января. На ней, сообщила Луна, будут обсуждаться ход мирных переговоров и другие вопросы.

Первый зампред комитета Думы по международным делам Алексей Чепа рассказал «Дождю», что «встреча может состояться, как только будут достигнуты окончательные договоренности». Целью переговоров депутат назвал обсуждение «животрепещущих вопросов», которые не затрагивались много лет, в том числе темы экономики, терроризма и безопасности.

Чепа отметил, что не знает, кто именно из депутатов поедет в США.

Официальные контакты между Госдумой РФ и Конгрессом США были прерваны с начала большой российско-украинской войны.