6 января сотрудники Росгвардии сорвали панк-концерт Harvest Fest в московском клубе , пишут «Важные истории» и «Дождь» со ссылкой на очевидцев.

По их словам, перед началом концерта в клуб приехал ОМОН, уложил посетителей лицом в пол и начал обыскивать. Силовики проверяли телефоны людей, пришедших на концерт, — и в частности, их подписки в телеграме.

Силовиков интересовали подписки на каналы «нежелательных» организаций, рассказал один из источников «Важных историй». Тем, кто был подписан на антивоенные каналы, по его словам, «настойчиво» предлагали заключить контракт с Минобороны. Несколько человек, у которых нашли подписки на украинские телеграм-каналы, были избиты.

К тем, кто «хоть как-то двигался или сопротивлялся», тоже применяли силу, сообщил собеседник «Дождя»: «Дубинки, шокеры, все как надо».

Кроме того, у посетителей концерта переписали номера телефонов и сфотографировали документы. Был ли кто-то задержан, неизвестно. По информации «ОВД-Инфо», к клубу приезжал адвокат Оскар Черджиев. Силовики не пропустили его внутрь, но заявили, что отпустят всех собравшихся после проверки их телефонов. Сам концерт в итоге был отменен.

Днем раньше, 5 января, силовики сорвали в Москве новогодний спектакль «Концептуального театра Кирилла Ганина», в котором играли обнаженные актеры. Близкие к силовикам медиа сообщали, что семеро организаторов спектакля задержаны «и будут привлечены за мелкое хулиганство». При этом руководитель театра Алексей Филатов утверждал, что силовики не нашли нарушений и никаких обвинений организаторам не предъявили.