В федеральной исправительной колонии в штате Мэриленд умер Олдрич Эймс, бывший сотрудник ЦРУ, который был агентом Москвы. Эймсу было 84 года. О его смерти пишет The Washington Post со ссылкой на базу данных заключенных Федерального бюро тюрем США.

Эймс работал на советскую, а позднее российскую разведку с 1985 по 1994 годы. В суде он признал, что передал КГБ имена «практически всех известных мне агентов ЦРУ и других американских и зарубежных служб [в СССР]», а также «огромное количество информации о внешней политике, обороне и политике безопасности США». За это Эймс получил больше миллиона долларов наличными; ему был обещан еще как минимум один миллион и недвижимость в России.

The Washington Post пишет, что на момент поимки Эймса его шпионская деятельность привела к гибели по меньшей мере 10 агентов и стала самой серьезной утечкой в истории ЦРУ. Эймс заявлял, что пошел на сотрудничество с КГБ не из идеологических соображений (он называл советскую систему «зверским и бесчеловечным режимом»), а из-за финансовых трудностей.

Эймс был задержан в феврале 1994 года. Одним из главных факторов, приведших к разоблачению, стали его крупные траты. Весной 1994 года Эймс получил пожизненное заключение. Находясь в тюрьме, он судился с Налоговым управлением США, которое потребовало уплаты долгов по налогам с более чем миллиона долларов, полученных Эймсом за шпионаж в пользу Москвы. Суд он проиграл.