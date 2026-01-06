В Россию запретили ввозить некоторые сухие смеси Nestle. Компания отзывает часть партий детского питания в РФ и Европе из-за токсина

Роспотребнадзор временно запретил ввоз в Россию некоторых детских сухих смесей, произведенных компанией Nestle. Об этом сообщается на сайте службы. Такое решение принято в связи с возможным наличием в них токсина цереулида.

Токсин, по данным службы, обнаружили в растительных маслах от внешнего поставщика. Ограничение на ввоз распространяется на продукцию под товарными знаками NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN Supreme, NAN EXPERPRO, NAN безлактозный, PreNAN, NestogenКомфорт, Алфаре Амино, которые были произведены с апреля по ноябрь 2025 года.

«Симптомами после употребления продукта с высоким содержанием токсина цереулида могут быть рвота или диарея, проявляющиеся в течение до шести часов после употребления продукта. Такие симптомы схожи с симптомами пищевого отравления, а также аллергии к белкам коровьего молока», — говорится в сообщении.

5 января «Нестле Россия» объявила, что в качестве меры предосторожности отзывает из продажи в России ограниченное количество партий сухих быстрорастворимых молочных и кисломолочных смесей в связи «с выявленным потенциальным риском наличия токсина цереулида в сырье (арахидоновая кислота) от внешнего поставщика».

«Отзыв не затрагивает продукцию других партий и любые другие продукты детского питания, представленные компанией „Нестле“ в России», — заявили в компании.

Nestle также отзывает некоторые партии своих продуктов детского питания в странах Европы из-за возможного присутствия цереулида, передает Reuters. В компании отмечают, что случаев заболеваний, связанных с отозванной продукцией, обнаружено не было.

Первые отзывы продукции Nestle начались еще в декабре. Тогда в Роспотребнадзоре говорили, что партии смесей NAN 1 OPTIPRO компании Nestle, в которых было выявлено содержание токсина цереулида, были заблокированы и не поставлялись в Россию.

Цереулид — токсин, вырабатываемый некоторыми штаммами бактерии Bacillus cereus. Британское агентство по пищевым стандартам заявило, что токсин вряд ли можно уничтожить путем варки, использования кипятка или приготовления детского молока. При употреблении он может привести к быстрому появлению симптомов, которые включают тошноту, рвоту или спазмы в животе.