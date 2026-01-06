Умер режиссер «Сатанинского танго» Бела Тарр

В возрасте 70 лет умер венгерский кинорежиссер Бела Тарр. Об этом сообщает издание Index со ссылкой на заявление семьи режиссера.

В нем говорится, что Тарр умер утром 6 января после продолжительной и тяжелой болезни.

Pier Marco Tacca / Getty Images

Бела Тарр родился в венгерском городе Печ в 1955 году, его отец был художником-декоратором, мать работала ассистенткой в театре. Свой первый фильм он снял на любительскую кинокамеру, еще когда учился в школе. В документальной картине рассказывалось о жизни цыганской трудовой бригады. В 22 года Тарр снял свою первую полнометражную картину «Семейное гнездо» — о жизни венгерской семьи, вынужденной жить в маленькой квартире.

С конца 1980-х годов Тарр начал сотрудничать с венгерским писателем Ласло Краснахоркаи (в 2025 году Краснахоркаи стал лауреатом Нобелевской премии по литературе). Первой их совместной работой стал фильм «Проклятие». В 1994 году Тарр снял семичасовой фильм «Сатанинское танго» по одноименному роману Краснахоркаи, который получил награду на Берлинском кинофестивале. Эта картина входит в список лучших фильмов всех времен по версии Британского института кино.

Последним фильмом Тарра стала картина «Туринская лошадь» (2011), после нее он объявил, что больше не будет снимать кино. За эту работу он получил Серебряного медведя на Берлинском кинофестивале. Автором сценария фильма также выступил Краснахоркаи.