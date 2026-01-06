Financial Times: облигации Telegram на 500 миллионов долларов оказались заморожены в России в рамках западных санкций

Облигации мессенджера Telegram на сумму около 500 миллионов долларов оказались заблокированы в Национальном расчетном депозитарии (НРД) в Москве в рамках санкций западных стран против России, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Telegram с 2021 года выпустил облигации на сумму более четырех миллиардов долларов. В частности, в мае 2025 года компания разместила долговые бумаги на 1,7 миллиарда.

По словам источников Financial Times, знакомых с ходом переговоров руководства Telegram с инвесторами, по состоянию на сегодня Telegram выкупил большую часть бондов со сроком погашения в 2026 году. Но часть бумаг оказалась заблокирована в НРД в связи с санкциями. Это показывает, «насколько Telegram по-прежнему зависит от российского капитала», пишет Financial Times.

Согласно отчету Telegram, выручка мессенджера в первом полугодии 2025 года выросла более чем на 65% — до 870 миллионов долларов. При этом Telegram получил чистый убыток в 222 миллиона долларов по сравнению с чистой прибылью в 334 миллиона в первом полугодии 2024 года.

По словам одного из источников Financial Times, убыток принесло списание запасов криптовалюты Toncoin, цена которой упала на фоне общего снижения криптовалютного рынка в 2025 году.