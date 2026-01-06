Дуров: Telegram не зависит от российского капитала

Основатель Telegram Павел Дуров после публикации Financial Times о том, что облигации мессенджера оказались заблокированы в России, заявил, что Telegram «не зависит от российского капитала».

«В нашем недавнем размещении облигаций на 1,7 миллиарда долларов США не участвовал ни один российский инвестор. Старые облигации, выпущенные в 2021 году, в основном были погашены и не представляют проблемы», — заявил Дуров.

При этом в своем посте он никак не прокомментировал информацию Financial Times о том, что облигации Telegram на сумму около 500 миллионов долларов оказались заблокированы в Национальном расчетном депозитарии (НРД) в Москве в рамках санкций западных стран против России.

«В любом случае, держатели облигаций не являются акционерами и не имеют права голоса в отношении решений Telegram. Я единственный акционер», — добавил Дуров.

Согласно публикации FT, Telegram с 2021 года выпустил облигации на сумму более четырех миллиардов долларов. В частности, в мае 2025 года компания разместила долговые бумаги на 1,7 миллиарда. По словам источников издания, знакомых с ходом переговоров руководства Telegram с инвесторами, по состоянию на сегодня Telegram выкупил большую часть бондов со сроком погашения в 2026 году. Но часть бумаг оказалась заблокирована в НРД в связи с санкциями. Это показывает, «насколько Telegram по-прежнему зависит от российского капитала», приходит к выводу Financial Times.