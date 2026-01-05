В Москве в частной клинике после косметологической процедуры умерла блогерка Юлия Бурцева

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти пациентки в частной клинике Москвы (часть 2 статьи 109 УК, «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей»).

По данным следствия, 4 января в частной клинике в Токмаковом переулке у одной из пациенток резко ухудшилось состояние здоровья после проведения медицинских, в том числе косметологических процедур. Ее госпитализировали в городскую больницу, но спасти не успели.

По данным СМИ, погибшая — 38-летняя блогерка Юлия Бурцева. Она вела блог в инстаграме, в котором вместе с мужем рассказывала о своей жизни в Италии. На нее подписаны более 70 тысяч человек.

Телеграм-каналы пишут, что инцидент произошел в филиале клиники Elmas Clinic. Во время процедуры у пациентки развился анафилактический шок.