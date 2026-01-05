В Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение. Один человек погиб

Российские войска в ночь на 5 января атаковали Киев и область, беспилотник попал в здание частного медицинского центра в Оболонском районе украинской столицы. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

В результате попадания беспилотника в здании произошел пожар. По данным полиции, погиб мужчина 1995 рождения, который находился в медучреждении на лечении. Еще трое человек пострадали: 42-летняя женщина (ей оказали помощь на месте), а также женщины 77 и 97 лет (они госпитализированы).

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате попадания дрона пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Всего в клинике находилось 26 пациентов.

В Киевской области в результате российской атаки разрушен жилой дом, повреждены 13 частных домов, автомобили и многоэтажный дом, сообщили в полиции. В Фастовском районе области погиб мужчина.